Базовые модели смартфонов 2024 года будут представлены в семи цветах: к пяти старым вариантам цвета добавят два новых.

Согласно недавних слухам из Китая, iPhone 16 окажется самой цветной серией смартфонов Apple. Базовые модели будут представлены сразу в семи цветах: к пяти старым вариантам цвета добавят два новых.

В частности, iPhone 16 и 16 Plus будут продаваться в голубом, розовом, желтом, зеленом, черном, белом и фиолетовом цветах. Последние две расцветки как раз не были доступны в прошлогодних iPhone 15, пишет MacRumours.

Умельцы уже создали на основе утечки качественный рендер. На нем показана модель iPhone 16 Plus во всех ожидаемых цветах и с вертикальными блоками камер, дизайн которых будет отсылать к облику iPhone 11.

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Что касается моделей iPhone 16 Pro, ходят слухи, что они выйдут в новых цветах Desert Titanium и Titanium Gray. Первый представляет собой новый оттенок золотого, в стиле iPhone 14 Pro, но с более "глубокими" тонами. Второй очень напоминает "пространственно-серый", который использовался еще в iPhone 6 много лет назад.

Если в планах Apple ничего не изменится, анонс новинок состоится в сентябре 2024 года. Тогда же выйдет новая iOS 18, которую называют самым крупным апдейтом в истории айфонов.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетов в мае. Оба релиза будут довольно серьезным: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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