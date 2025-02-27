Дисплеи ProMotion с адаптивной частотой обновления 120 Гц оставались одним из главных эксклюзивом Pro-моделей iPhone.

В сентябре Apple представит смартфоны iPhone 16. Если ничего не изменится, то через полтора года стоит ожидать появления айфонов 17-й серии. Несмотря на серьезный запас по времени, авторитетное корейское издание The Elec уже знает главную "фишку" iPhone 2025 года.

Речь идет о базовых моделях iPhone 17 и 17 Plus. По данным источника, они наконец-то получат 120-герцевые OLED-экраны ProMotion, которые до этого были только у Pro-моделей iPhone. Это означает, что прокрутка и анимации будут работать намного плавнее.

Помимо более плавного экрана, ProMotion также позволяет снизить частоту обновления дисплея до более энергоэффективной, вплоть до 1 Гц, поэтому экраны iPhone Pro оснащены функцией Always-on Display, которая показывает часы, виджеты, уведомления и обои экрана блокировки, даже когда устройство заблокировано.

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По данным The Elec, Apple сохранит использование менее продвинутых экранов с кадровой частотой 60 Гц в iPhone 16 и iPhone 16 Plus этого года, чтобы сохранить разницу между стандартными моделями и моделями Pro.

К слову, помимо 120 Гц, все смартфоны iPhone 17 получат масштабный апгрейд фронтальной камеры с 12 до 24 мегапикселей. С выходом iPhone 11 селфи-модуль получил разрешение 12 Мп, и с тех пор в нем менялась лишь светочувствительность. Также была информация, что iPhone‌ 2025 года станет первым ‌‌айфоном с подэкранной системой Face ID.

Что касается базовых iPhone 16, то они, как ожидается, не получат никаких кардинальных изменений, помимо нового блока камеры. В то же время Pro-модели оснастят увеличенными дисплеями, широкоугольным сенсором 48 Мп, а 16 Pro Max получит самый большой аккумулятор в истории iPhone.

А меж тем Apple готовится к мартовской презентации, на которой должны показать новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, следующее поколение планшетов iPad Pro будет стоить почти в два раза дороже нынешних моделей.

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