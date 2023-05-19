Из главных фишек – необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

Компания OnePlus спустя несколько месяцев после анонса объявила о начале продаж своего первого в истории планшета. Сперва OnePlus Pad был китайским эксклюзивом, а теперь добрался до Европы.

Визуально аппарат похож на iPad Pro – здоровый 11.6-дюймовый IPS-экран с относительно тонкими рамками, плоские торцы, кнопки включения и регулировки громкости находятся сбоку. Все это упаковано в корпус из алюминиевого сплава.

Но сзади устройство OnePlus ни с чем не перепутаешь: модуль основной камеры на 13 Мп находится не сбоку, а по центру в большом круглом отверстии. Фронтальную 8-Мп камеру вообще не видно – она замаскирована под рамкой.

Видео дня

OnePlus Pad получил шустрый процессор MediaTek Dimensity 9000, 8/128 Гбайт памяти в базе и батарею на 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, которая за час восполняет 90% заряда. В режиме просмотра видео производитель обещают до 14.5 часа автономной работы, а в режиме ожидания – до месяца.

Планшет предлагается только в одной версии, в цвете Halo Green, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. В Европе за него просят 499 евро (около 19 000 грн), фирменный стилус и чехол-клавиатуру нужно будет докупать отдельно.

Новые iPad Pro 2024 будут дороже за MacBook Pro

Ранее стало известно, что новые планшеты Apple подорожают на 80% – все из-за перехода на OLED-экраны. По словам источника, Apple оценивает базовую 11-дюймовую версию iPad Pro с OLED в $1500, а 13-дюймовую – $1800.

Отмечается, что внедрение OLED-дисплеев в iPad Pro позволит инженерам Apple повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность благодаря структуре дисплея с двумя стеками.

Первые iPad с OLED-дисплеями выйдут весной 2024 года.

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