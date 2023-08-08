Калибровка аккумулятора поможет не только поддерживать заряд на оптимальном уровне, но и увеличить срок жизни аккумулятора.

Со временем многие пользователи Android сталкиваются с одной и той же проблемой. Аккумулятор их смартфона устаревает, изнашивается, теряет в емкости, а информация о его уровне заряда перестает соответствовать действительности.

В таких случаях требуется провести процедуру калибровки аккумулятора, чтобы восстановить корректное отображение заряда. Иначе сокращенный срок работы и частые выключения никуда не денутся. Благо, сама процедура калибровки не представляет особой сложности.

Как понять, что батареи смартфона нужна калибровка:

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Смартфон отключается слишком рано. По сути, он перестает понимать, на каком уровне заряда находится аккумулятор, и может выключается, даже если уровень заряда еще достаточный (5-20%).

Смартфон продолжает функционировать даже при нулевом уровне заряда.

После полной зарядки заряд быстро падает. К примеру, только что отключив его от зарядного устройства, заряд быстро падает до 97-90%.

Телефон не может зарядиться выше 95-97%.

Как быстро откалибровать батарею

Для этого нужно зарядить смартфон до 100%, зайти в стандартную "звонилку" и вести комбинацию символов *#0228#. После этого у вас должно открыться системное меню, в котором нужно нажать на кнопку Quick Start.

Экран смартфона на несколько секунд погаснет, а потом выдаст значение батареи. Если оно меньше 100%, значит есть проблема. В таком случае нужно снова полностью зарядить батарею и повторить процедуру, пока уровень заряда не будет соответствовать 100%.

Однако, стоит отметить, что этот код может не сработать на всех устройствах Android. Если после ввода соответствующей комбинации на вашем смартфоне не появляется окно с информацией о состоянии батареи, то вам придется выполнить калибровку вручную. Для этого:

Полностью разрядите смартфон и поставьте его на зарядку. Зарядить смартфон до 100% и оставьте его на зарядке в течение 8 часов, все это время не пользуясь девайсом. Затем выключите гаджет и продолжайте заряжать еще около часа. После этого отсоедините его от зарядного устройства и снова подключите к сети на пару минут. Снова выключите смартфон и подключите к зарядному устройству еще на 1 час.

После проведения всех описанных шагов аккумулятор будет откалиброван, и вы сможете пользоваться телефоном как обычно. Эту процедуру достаточно повторять 2-3 раза в год – если чаще, это может привести к еще большему износу аккумулятора.

В целом, несмотря на то, что современные смартфоны сегодня используют самые инновационные технологии энергосбережения, алгоритмы определения уровня заряда все еще остаются недостаточно точными. Именно поэтому калибровка аккумулятора все еще остается важной процедурой, позволяющей вам исправить ряд проблем с отображением некорректного уровня заряда, и поможет продлить срок службы батареи.

Ранее УНИАН рассказывал, почему в современных смартфонах до сих пор устанавливают ИК-порт. Сегодня его можно найти в самых разных моделях смартфонов, особенно часто в китайских – Xiaomi, Honor и Huawei.

Также мы делились рекомендациями, почему не стоит заряжать смартфон до 100%, и какой процент заряда считается оптимальным.

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