Спрос на текущее поколение недорогих айфонов оказался слабее, чем ожидал американский техногигант.

Apple обсуждает пересмотр линейки смартфонов iPhone 15, которая выйдет в следующем году. Причиной тому стали неудовлетворительные продажи модели iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем, которая пришла на смену мини-вариации.

Как сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера yeux1122, следующее поколение младших моделей iPhone будет доступно по сниженной цене. Так, если 14 Plus оценили в 899 долларов, то его преемник – iPhone 15 Plus – будет стоить 799 долларов.

По словам источника, если это произойдет, то базовая модель iPhone 15 тоже подешевеет, чтобы она не пересекалась с ценником версии Plus. При таком сценарии iPhone 15 может быть оценен не в 799, а в 699 долларов.

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Две возможные стратегии развития iPhone 15

Если первая заключается в снижении цен на стартовые модели, то вторая предполагает уменьшение разницы между базовыми iPhone и iPhone серии Pro. Это планируется сделать с помощью новомодного выреза Dynamic Island, который получат iPhone 15 и 15 Plus. Таким образом, внешне смартфоны станут менее различимы.

Информация yeux1122 перекликается с данными другого известного аналитика Росса Янга, который ранее говорил, что все модели iPhone 15 будут иметь новый вырез Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro.

Известно, что Apple в 2023 году расширит модельный ряд своих смартфонов, представив более дорогую модель iPhone 15 Ultra. По слухам, цена на нее будет стартовать с 1299 долларов, что сделает ее на 200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Такая цена будет "оправдана" титановой задней панель, перископным телеобъективом и реализацией более быстрого порта USB-C.

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