Известно, что Apple в 2023 году расширит модельный ряд своих смартфонов, представив более дорогую модель iPhone 15 Ultra.

Будущие айфоны будут самыми дорогими смартфонами Apple в истории. По крайней мере, модель iPhone 15 Ultra, которая, по слухам, заменит модель Pro Max и получит эксклюзивные характеристики.

По данным "яблучного" инсайдера LeaksApplePro, который неоднократно оказывался прав относительно грядущих новинок компании, iPhone 15 Ultra будет стоить 1299 долларов, что сделает его на 200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max. Остальные модели в линейке могут подорожать на $100.

Если Apple на осенней презентации в следующем году подтвердит это повышение цен, то флагманская модель с приставкой Ultra в версии на 1 ТБ должна будет стоить $1799 (более 66 тыс. грн.). При этом, учитывая ценообразования техники Apple в Украине, цены у нас окажутся еще выше.

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По словам источника, цены новинки будет "оправдана" титановой задней панель, перископным телеобъективом и реализацией более быстрого порта USB-C. Он утверждает, что производство iPhone 15 Ultra обойдется Apple в 90 долларов больше, чем производство других моделей.

Напомним, многие инсайдеры уже фактически подтвердили, что Apple в 2023 году расширит модельный ряд iPhone, представив более дорогую модель iPhone 15 Ultra. Приставкой Ultra компания хочет еще сильнее выделить премиальность самого топового Айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители.

iPhone 15: что еще известно

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре-октябре 2023 года. В линейке будет четыре модели, и, очевидно, разница между обычными и премиальными версиями станет еще существеннее.

Так, Pro-модель iPhone 15 получат более быстрый процессор A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и полностью лишатся физических кнопок. Ultra-модель дополнительно получит корпус из титанового сплава, улучшенную селфи-камеру и более "живучую" батарею. Впрочем, пока неясно, станет модель Ultra заменой Pro Max, или она будет добавлена ​​в качестве пятого варианта в линейку.

Базовые модели iPhone 15 будут представлять собой слегка улучшенные 14-е модели. 60-герцовые дисплеи никуда не денутся, но они таки получат новый интерактивный вырез, появившийся в iPhone 14 Pro.

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