Источники уверяют, что благодаря ей смартфоны смогут делать качественные снимки даже находясь напротив источника света.

В отличие от Android-аналогов, смартфоны компании Apple довольно редко сталкивается с кардинальным изменением основной камеры. Но iPhone 15, который выйдет в 2023 году, должен стать для айфонов исключением.

Как пишет Nikkei Asia, iPhone следующего поколения получат совершенно новую камеру Sony, которая описывается как "произведение искусства". С ее помощью фотосъемка на смартфонах Apple выйдет на иной уровень.

Сообщается, что такой сенсор сможет получать "вдвое больше насыщенности на каждый пиксель", обеспечивая более широкий динамический диапазон, чем существующие системы камер iPhone. Как результат, смартфон сможет делать качественные снимки даже находясь напротив источника света.

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По словам Nikkei, этот сенсор позволит, например, снимать лицо человека с сильным контровым освещение. Для этого Sony использует совершенно новую полупроводниковую архитектуру, в которой фотодиоды и транзисторы размещаются в отдельных слоях, что позволяет датчику добавлять больше фотодиодов в выделенный слой. Скорее всего, такой сенсор получит место основного (широкоугольного).

Но пока нет точной информации, установят ли во все модели в линейке iPhone 15 такие камеры, или только в Pro-модели, которые и без этого должны получить свои эксклюзивы – более быстрый процессор Apple A17 Bionic, увеличенный объем ОЗУ на 8 ГБ, перископный телеобъектив и т.д.

iPhone 15: что еще известно

Презентация iPhone 15 состоится в сентябре следующего года. В линейке будет четыре модели, и, очевидно, разница между обычными и премиальными версиями станет еще существеннее.

Помимо упомянутых выше "фишек", Pro-модели iPhone 15 также полностью лишатся физических кнопок. Так, на смену привычной кнопки питания и регулировки громкости придет единая панель с виброоткликом, которая будет имитировать ощущение нажатия в духе кнопки "Домой" в iPhone 7,

Кроме того, Apple уже официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. В ближайшие годы компания также постепенно переведет на единый разъем наушники AirPods и аксессуары для Mac.

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