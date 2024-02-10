По свежим данным, Apple уменьшит емкость аккумулятора в iPhone 16 Plus, причем существенно.

Презентация новой линейки iPhone 16 должна состояться в сентябре. Но сейчас появляется все больше информации о будущих смартфонах. В частности, стали известны емкости аккумуляторов всех моделей, и она разочаровывает.

Инсайдер Маджин Бу сообщил, что "королю автономности" в лице Plus урежут емкость на 9% по сравнению с предшественником: 4006 мАч вместо 4383 мАч. Предполагается, что таким образом в компании хотят стимулировать продажи дорогого Pro Max.

Что касается базового iPhone 16 и 16 Pro-версий, то они, напротив, получат более емкие батареи в сравнении с нынешним поколением.

Видео дня

iPhone 16 – 3561 мАч (+6%);

iPhone 16 Pro – 3355 мАч (+2%);

iPhone 16 Pro Max – 4676 мАч (+5%).

Согласно тестам, iPhone 15 Plus является самым "долгоживущим" айфоном в истории Apple. Эта модель может протянуть на одном заряде более 14 часов. Правда, полная быстрая зарядка занимает два с половиной часа.

Ранее были слухи, что в новом поколении Apple перейдет на многослойные аккумуляторы, что должно положительно сказаться на увеличение емкости и сроке службы Айфонов.

А пока Apple готовится к весенней презентации в конце марта, на которой представят новые ноутбуки и планшеты. Если слухи верны, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет, но и цена заметно вырастет.

Также до конца 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. И еще у компании в планах бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

Вас также могут заинтересовать новости: