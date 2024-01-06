Серьезных изменений в дизайне не предвидеться, зато появится совершенно новая кнопка на корпусе.

Этой осенью Apple покажет iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Авторы MacRumors получили в свое распоряжение первые рендеры будущих смартфонов и примерно знают, чем новенькие айфоны будут цеплять потребителя.

В целом, Apple сохранит общий дизайн, впервые представленный в iPhone 11 Pro, поэтому серьезных изменений во внешнем виде айфонов ждать не стоит. Но парочка нововведений, ради которых многие захотят обновиться, все же будет.

Например, впервые за много лет смартфоны Apple увеличатся в размерах. Грядущие "прошки" обзаведутся 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями соответственно: таким образом, 16 Pro Max будет больше напоминать мини-планшет. Размеры базовых моделей останутся неизменными.

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Предполагается, что увеличенный корпус позволит разместить перископ в корпусе 16 Pro. Именно из-за размера 15 Pro Apple сделала это новшество камеры эксклюзивом 15 Pro Max. Также новые размеры позволят установить более крупные и долговечные батареи.

Очевидно, что кнопка "Действие"– главная фишка 15 Pro – останется.

А чуть ниже должна появиться еще одна кнопка, причем у всех моделей. По слухам, она будет отвечать за запуск камеры и съемку видеороликов.

Основные нововведения линейки iPhone 16 уже тоже известны. Среди них – искусственный интеллект и супермощные чипсеты, а iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых Айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации, на которой должны представить новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

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