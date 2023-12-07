Уже через три месяца Apple представит новые ноутбуки и планшеты. Последние получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что следующая презентация Apple пройдет в первой половине 2024 года, скорее всего, в марте. То есть до мероприятия осталось каких-то три месяца.

Весной 2024 года Apple представит много нового. Как минимум уже известно о 4 новинках, включая планшеты и ноутбуки и кое-что еще.

Четыре гаджета, которые мы ожидаем от Apple этой весной

В 2023 году Apple не выпустила ни одного iPad Pro, впервые в истории линейки. Поэтому в 2024 компания серьезно обновит свои самые топовые планшеты. Одним из ключевых нововведений станет OLED-дисплей. Однако из-за такого апгрейда стоимость устройства заметно вырастет.

iPad Pro выйдет в версиях на 11 и 13 дюймов. По данным других источников, существующую линейку дополнит 14,1 дюймовая модель – и это будет самый большой планшет в истории Apple.

Также весной покажут сразу два iPad Air – 11" и 12,9". Это первый раз, когда Air-планшет будет доступен в нескольких диагоналях. Они, скорее всего, получат чипсет M2, в остальном, ничего интересного от новых iPad Air ждать не стоит.

MacBook Air тоже обновится. Главное новшество здесь – новые супермощные чипы M3. Обновление затронет как 13-дюймовую, так и 15-дюймовую модели.

Кроме того, до марта 2024 года в продажу поступит Vision Pro, революционная замена смартфона от Apple. Это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и стал первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Также в течение 2024 года выйдут юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами, обновленные iPad mini и AirPods 2 и 3 поколений, которые получат Type-C вместо Lightning. Также в следующем году должен появиться бюджетный ноутбук MacBook "для всех".

Конечно, не обойдется без новых Айфонов. Ранее источник раскрыл ключевую особенность всех iPhone 2024 года почти за год до анонса.

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