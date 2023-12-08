Согласно источнику, новые функции Siri будут ключевым преимуществом будущих поколений смартфонов Apple.

Компания Apple намерена серьезно обновить микрофоны в iPhone 16. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Минг-Чи Куо.

В своих будущих смартфонах Apple сделает большую ставку на функции собственного генеративного ИИ вроде GPT – он будет привязан к голосовому ассистенту Siri. И чтобы Siri лучше вас слышала, айфону понадобятся особые микрофоны с лучшим соотношением сигнал/шум.

Новые микрофоны будут качественнее отсеивать голоса людей от посторонних звуков, вдобавок, они предложат улучшенную защиту от влаги. Таким образом, систему микрофонов в iPhone 16 можно будет назвать самой продвинутой за всю историю айфонов.

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Аналитик говорит, что производство микрофон для iPhone 16 подорожает на 100-150%, по сравнению с iPhone 15 – и за этот апгрейд наверняка придется платить пользователям. Ранее упоминалось, что Apple просчиталась и теперь вынуждена существенно поднять цены на новые iPhone.

По данным Куо, новые функции Siri будут ключевым преимуществом iPhone 2024 года. При этом многие из них не будут работать на старых айфонах.

iPhone 16 получит серьезный апгрейд

Новые iPhone покажут только в сентябре, но это не останавливает инсайдеров от "сливов" и утечек. Портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых функций и новвоведений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Среди них – увеличенные дисплеи, искусственный интеллект и мощные чипсеты. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

Кроме того, Apple почти наверняка распространит одну из главных "фишек" iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на всю будущую линейку iPhone 2024 года. Речь идет о настраиваемой кнопке Action Button.

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