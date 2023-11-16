Среди них – увеличенные дисплеи, новые аккумуляторы и мощные процессоры.

До выпуска серии смартфонов iPhone 16 остается как минимум 10 месяцев, но это не останавливает инсайдеров от постоянных "сливов" и утечек.

Портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Увеличенные дисплеи . Ожидается, что iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а модель Pro Max получит 6,9-дюймовую панель, что сделает ее самым крупным девайсом за всю историю смартфонов бренда.

. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а модель Pro Max получит 6,9-дюймовую панель, что сделает ее самым крупным девайсом за всю историю смартфонов бренда. Новая кнопка. Согласно инсайду, iPhone 16 получит еще одну кнопку на корпусе, которая будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, она якобы будет не физической, а емкостной.

Согласно инсайду, iPhone 16 получит еще одну кнопку на корпусе, которая будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, она якобы будет не физической, а емкостной. Расположение камеры . Стандартные iPhone 16 получат вертикальное расположение камер на задней панели, аналогичное расположению камеры, используемому в iPhone 12 и 12 mini. В теории, это позволит смартфонам записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.

Видео дня

48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Ожидается, что модели iPhone 16‌ Pro будут оснащены новым "сверхшириком" для фотографий с более высоким разрешением и большей детализацией при съемке в режиме 0,5×.

Ожидается, что модели iPhone 16‌ Pro будут оснащены новым "сверхшириком" для фотографий с более высоким разрешением и большей детализацией при съемке в режиме 0,5×. Супертелеобъектив . iPhone 16‌ Pro Max должен стать первым смартфоном, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х. Это нововведение позволит Apple сохранить различие между двумя устройствами "Pro" в следующем году.

. iPhone 16‌ Pro Max должен стать первым смартфоном, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х. Это нововведение позволит Apple сохранить различие между двумя устройствами "Pro" в следующем году. Поддержка Wi-Fi 7. Ожидается, что "прошки" получат поддержку Wi-Fi 7. Это обеспечит одновременную передачу данных в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, и, как результат, более высокую скорость Wi-Fi, меньшую задержку и более надежную связь.

Процессор A18 Pro. Он будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, что позволит увеличить его производительность и снизить потребление энергии.

Он будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, что позволит увеличить его производительность и снизить потребление энергии. 5G Advanced. Модели Pro могут быть оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и энергоэффективного подключения к 5G-сетям.

Модели Pro могут быть оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и энергоэффективного подключения к 5G-сетям. 5Х оптический зум. Ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут иметь 5-кратный оптический зум, который в настоящее время является эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max.

Твердотельные кнопки . Apple может наконец заменит физические кнопки регулировки громкости, питания и отключения звука сенсорными с тактильной отдачей. Первоначально Apple хотела заменить физические кнопки в моделях iPhone 15 Pro, но отказалась от них из-за "нерешенных технических проблем".

. Apple может наконец заменит физические кнопки регулировки громкости, питания и отключения звука сенсорными с тактильной отдачей. Первоначально Apple хотела заменить физические кнопки в моделях iPhone 15 Pro, но отказалась от них из-за "нерешенных технических проблем". Технология микролинз. В панелях OLED-дисплеев в iPhone 16 может использоваться более яркая технология микролинз с более энергоэффективным набором материалов.

В панелях OLED-дисплеев в iPhone 16 может использоваться более яркая технология микролинз с более энергоэффективным набором материалов. Кнопка "Действие". В 2024 году кнопка действия может быть расширена до стандартных моделей iPhone 16, которая сейчас доступна только в "прошках".

В 2024 году кнопка действия может быть расширена до стандартных моделей iPhone 16, которая сейчас доступна только в "прошках". Процессор A17. В Apple пересмотрели стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone. Базовые iPhone 16‌ и iPhone 16 Plus тоже получат чип A17, но без приставки Pro.

В Apple пересмотрели стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone. Базовые iPhone 16‌ и iPhone 16 Plus тоже получат чип A17, но без приставки Pro. Искусственный интеллект. В iOS 18 ожидаются новые функции для Siri, основанные на больших языковых моделях, при этом функции ИИ будут эксклюзивом моделей iPhone 16.

В iOS 18 ожидаются новые функции для Siri, основанные на больших языковых моделях, при этом функции ИИ будут эксклюзивом моделей iPhone 16. Новые аккумуляторы. Ходят слухи, что в моделях iPhone 16 Pro будет использоваться технология многослойных аккумуляторов, что может привести к увеличению емкости и срока службы батарей.

Ходят слухи, что в моделях iPhone 16 Pro будет использоваться технология многослойных аккумуляторов, что может привести к увеличению емкости и срока службы батарей. Модель Ultra . Apple может представить премиальный iPhone 16 Ultra, который будет продаваться вместе с iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Эта модель может получить дополнительные фичи камеры, большой дисплей и, возможно, конструкцию без портов.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации 2024. Там должны показать первые iPad с OLED-дисплеями. Ими станут 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro.

Также в первой половине 2024 выйдет гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.

Новые iPhone 16 покажут, как обычно, в сентябре вместе с юбилейными Apple Watch, которые должны стать по-настоящему революционными часами. Они получат функции измерения кровяного давления и определения "апноэ во сне", также упоминается неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: