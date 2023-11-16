До выпуска серии смартфонов iPhone 16 остается как минимум 10 месяцев, но это не останавливает инсайдеров от постоянных "сливов" и утечек.
Портал MacRumors собрал 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.
- Увеличенные дисплеи. Ожидается, что iPhone 16 Pro будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем, а модель Pro Max получит 6,9-дюймовую панель, что сделает ее самым крупным девайсом за всю историю смартфонов бренда.
- Новая кнопка. Согласно инсайду, iPhone 16 получит еще одну кнопку на корпусе, которая будет отвечать за спуск затвора камеры. При этом, она якобы будет не физической, а емкостной.
- Расположение камеры. Стандартные iPhone 16 получат вертикальное расположение камер на задней панели, аналогичное расположению камеры, используемому в iPhone 12 и 12 mini. В теории, это позволит смартфонам записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.
- 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Ожидается, что модели iPhone 16 Pro будут оснащены новым "сверхшириком" для фотографий с более высоким разрешением и большей детализацией при съемке в режиме 0,5×.
- Супертелеобъектив. iPhone 16 Pro Max должен стать первым смартфоном, оснащенным супертелеобъективной перископической камерой с оптическим зумом вплоть до 15х. Это нововведение позволит Apple сохранить различие между двумя устройствами "Pro" в следующем году.
Поддержка Wi-Fi 7. Ожидается, что "прошки" получат поддержку Wi-Fi 7. Это обеспечит одновременную передачу данных в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, и, как результат, более высокую скорость Wi-Fi, меньшую задержку и более надежную связь.
- Процессор A18 Pro. Он будет производиться по 3-нм техпроцессу второго поколения TSMC, что позволит увеличить его производительность и снизить потребление энергии.
- 5G Advanced. Модели Pro могут быть оснащены модемом Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и энергоэффективного подключения к 5G-сетям.
- 5Х оптический зум. Ожидается, что обе модели iPhone 16 Pro будут иметь 5-кратный оптический зум, который в настоящее время является эксклюзивным для iPhone 15 Pro Max.
- Твердотельные кнопки. Apple может наконец заменит физические кнопки регулировки громкости, питания и отключения звука сенсорными с тактильной отдачей. Первоначально Apple хотела заменить физические кнопки в моделях iPhone 15 Pro, но отказалась от них из-за "нерешенных технических проблем".
- Технология микролинз. В панелях OLED-дисплеев в iPhone 16 может использоваться более яркая технология микролинз с более энергоэффективным набором материалов.
- Кнопка "Действие". В 2024 году кнопка действия может быть расширена до стандартных моделей iPhone 16, которая сейчас доступна только в "прошках".
- Процессор A17. В Apple пересмотрели стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone. Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus тоже получат чип A17, но без приставки Pro.
- Искусственный интеллект. В iOS 18 ожидаются новые функции для Siri, основанные на больших языковых моделях, при этом функции ИИ будут эксклюзивом моделей iPhone 16.
- Новые аккумуляторы. Ходят слухи, что в моделях iPhone 16 Pro будет использоваться технология многослойных аккумуляторов, что может привести к увеличению емкости и срока службы батарей.
- Модель Ultra. Apple может представить премиальный iPhone 16 Ultra, который будет продаваться вместе с iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Эта модель может получить дополнительные фичи камеры, большой дисплей и, возможно, конструкцию без портов.
А меж тем Apple готовится к весенней презентации 2024. Там должны показать первые iPad с OLED-дисплеями. Ими станут 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro.
Также в первой половине 2024 выйдет гарнитура смешанной реальности Vision Pro. Девайс разрабатывался в недрах компании больше 7 лет и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс.
Новые iPhone 16 покажут, как обычно, в сентябре вместе с юбилейными Apple Watch, которые должны стать по-настоящему революционными часами. Они получат функции измерения кровяного давления и определения "апноэ во сне", также упоминается неинвазивный мониторинг уровня сахара в крови.