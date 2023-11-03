Слухи о новой линейке продолжают разрастаться почти за год до презентации.

В будущих смартфонах Apple 2024 года может появиться новая кнопка на корпусе – об этом сообщают источники MacRumors. Самое интересное, что предлагать ее якобы будут во всех четырех моделях, а не только в 16 Pro.

Новый элемент окажется сенсорным и будет расположен на одном из торцов устройства. Ее предназначение не раскрыто, но можно догадаться.

Внутреннее название Capture Button или "Кнопка захвата" наводит на несколько догадок – возможно, Apple вернет нас во времена кнопочных телефонов, когда компании Sony Ericsson и Nokia любили встраивать отдельную кнопку для спуска затвора в приложении камеры.

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Как мы уже знаем, в iPhone 15 впервые со времен первого айфона появилась совершенно новая кнопка сбоку. Она заменила традиционный переключатель беззвучного режима, предлагая пользователям настраиваемую альтернативу.

Однако она представлена только для Pro-моделей и расположена на левом торца – держать смартфон и фотографировать с ее помощью не очень удобно. Поэтому специальная кнопка на правой стороне девайса может стать отличной альтернативой.

Что известно о iPhone 16 почти за год до презентации

По ранним утечкам, iPhone 2024 должны получиться очень интересными. К примеру, Apple наконец переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Также сообщается, что в Apple пересмотрели стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone.

При этом ожидается, что iPhone 16 может сильно подорожать по сравнению с iPhone 15. Несмотря на увеличение затрат на производство, Apple в этом году не повышала цены ни на одну из своих моделей iPhone и фактически сама "заплатила за апгрейд". Поэтому в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист.

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