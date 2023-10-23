Несмотря на увеличение затрат на производство, Apple оставила прежнюю цену на iPhone 15. Однако в 2024 компании придется пересмотреть прайс-лист.

С линейкой iPhone 15 Apple побила свои рекорды по стоимости производства смартфонов и это с большой долей вероятности скажется на ценах будущей линейки iPhone 16. Об этом сообщает портал MacRumors, сославшись на исследование Nikkei Asia.

Аналитики подсчитали, что все компоненты iPhone 15 Pro Max обходятся Apple в $558, что на 12% больше в сравнении с 14 Pro Max. Это рекордный показатель для смартфонов бренда. Для сравнения, с 2018-й по 2021 общая стоимость компонентов для моделей iPhone Pro Max колебалась от $400 до $450.

Стандартные версии iPhone 15 тоже подорожали в производстве – компоненты теперь обходятся в $423, а это аж на 16% дороже, чем детали iPhone 14.

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Несмотря на увеличение затрат, Apple в этом году не повышала розничные цены ни на одну из своих моделей iPhone и фактически сама "заплатила за апгрейд". Единственным заметным изменением было прекращение выпуска модели Pro Max на 128 ГБ, а это означает, что его базовая версия теперь имеет 256 Гбайт.

В отчете аналитиков говориться, что если Apple продолжит закрывать глаза на возросшие затраты, ее прибыль вскоре пострадает. В результате Apple, наконец, может принять решение о повышении розничных цен на iPhone с запуском линейки iPhone 16 в следующем году.

Что известно о iPhone 16 почти за год до презентации

По ранним утечкам, iPhone 2024 должны получиться очень интересными. К примеру, Apple наконец переведет всю линейку Айфонов на 120-герцовые дисплеи. Напомним, iPhone 15 и iPhone 15 Plus по-прежнему оснащаются экранами с кадровой частотой 60 Гц.

Также сообщается, что в Apple пересмотрели стратегию и теперь будут оснащать новыми процессорами все модели iPhone. А в Pro-моделях iPhone 16 появится еще одна кнопка, которая якобы будет отвечать за спуск затвора камеры.

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