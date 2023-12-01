Речь идет о полезной фишке для любителей шорткатов.

Компания Apple распространит одну из главных особенностей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на всю будущую линейку iPhone 2024 года. Речь идет о настраиваемой кнопке Action Button.

По данным MacRumors, настраиваемая кнопка, которая пришла на смену переключателю беззвучного режима, появится во всех смартфонах серии iPhone 16, включая стандартные модели. Более того, механизм компонента станет сенсорным.

Также в линейке iPhone 16 инженеры Apple планируют добавить кнопке еще больше функциональности. Сейчас на кнопку Action Button можно назначить один из девяти сценариев, включая запуск "Камеры" и включение фонарика.

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По данным источника, обновленная кнопка "Действия" будет функционировать аналогично кнопке Touch ID на старых моделях iPhone или трекпаду с Force Touch на новых MacBook. Датчик силы определяет изменение уровня давления и передает сигнал на управляющие элементы.

Еще MacRumors пишет, что Action Button появится в бюджетном iPhone SE 4-го поколения, выпуск которого запланирован на 2025 год. После этого физический переключатель звуковых режимов официально станет историей.

Ранее была информация, что Apple пересмотрела стратегию и теперь будет оснащать новыми процессорами все модели iPhone. В последних поколениях новейшие чипы Apple были эксклюзивными для Pro-версий iPhone, тогда как базовым моделям приходилось довольствоваться прошлогодней платформой.

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