По задумке, FineWoven должен был стать новым стандартом для будущих устройств компании, но реализация оказалась провальной.

Очередная попытка Apple совместить экологичное с долговечным не увенчалась успехом: чехлы ремешки и кардхолдеры FineWoven, которые вышли одновременно со смартфонами, iPhone 15, отправляются "на покой" и больше не будут выпускаться, пишет MacRumors.

FineWoven позиционировались Apple как более экологичная и надежная замена кожаным чехлам. Но уже с первых дней выхода они стали получать очень много критики. Ситуация оказалась настолько плохой, что Amazon пришлось добавить предупреждение о том, что данный товар "часто возвращают".

Так чехлы выглядели спустя месяцы, а порой недели использования:

Видео дня

Хоть сама Apple официально не заявляла об отказе от FineWoven, доверенные источники указывают на остановку производства всех аксессуаров. Вполне вероятно, что в ближайшее время состоится своеобразный "ребрендинг" линейки, с появлением на рынке более долговечных чехлов под тем же брендом.

Источник говорит, что в будущем Apple может перейти на другой материал, но это точно будет не кожа. После перехода на FineWoven корпорация заявила, что больше не будет выпускать кожаные аксессуары. При этом интересно, как Apple планирует распорядиться оставшимися запасами чехлов FineWoven, которые, скорее всего, насчитываются миллионами штук.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетов, предположительно, уже в начале мая. По слухам, оба релиза будут существенными: iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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