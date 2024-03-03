Критика чехлов FineWoven началась сразу после анонса Apple. Но ситуация оказалась куда хуже, чем предполагалось.

Похоже, Apple сильно поторопилась с выпуском новых чехлов FineWoven, которые вышли одновременно со смартфонами iPhone 15. Ими компания заменила привычные аксессуары из натуральной кожи ради экологии.

СМИ заметили, что в их адрес появляется все больше критики от пользователей и обозревателей, а на Amazon – главном маркетплейсе планеты – они собрали столько негативных отзывов, что на странички с этими аксессуарами пришлось добавить предупреждение о том, что их "часто возвращают".

Еще один интересный момент: цены на "бывшие в употреблении" чехлы FineWoven на Amazon резко упали за последние несколько месяцев.

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По словам 9to5Mac, ситуация с чехлами FineWoven в лучшем случае неоднозначная. Конечно, есть и те, кому они нравятся, но многие заявляют, что это чуть ли не худший продукт, который выпустила Apple за все время с момента основания.

FineWoven – чехлы из синтетического материала. Apple утверждает, что этот продукт отвечает высочайшим требованиям корпорации. Но на деле спустя месяцы или даже недели использования края отслаиваются, ткань царапается, а сам чехол выглядит как "старый компакт-диск, и становится коричневым, как гнилой банан", пишут пользователи и делятся фото в соцсетях.

Как стало известно, Apple отказались от внедрения ожидаемых многими microLED-дисплеев в свои умные часы. Это уже вторая крупная яблочная отмена за прошедшую неделю: еще раньше компания прекратила свое десятилетнее стремление создать собственный электромобиль.

На 2024-й год у Apple запланировано много анонса. В этом месяце дебютируют iPad Pro с OLED-дисплеями, летом покажут революционную iOS с ИИ, а осенью выйдут новые айфоны и юбилейные Apple Watch, которые станут по-настоящему революционными смарт-часами.

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