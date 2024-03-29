Ранее считалось, что планшет анонсируют в конце марта или начале апреля.

Apple опять отложила релиз новых планшетов. Сначала купертиновцы хотели представить iPad Pro и iPad Air в марте, затем в апреле, но теперь перенесли анонс на начало мая этого года.

Об этом сообщил надежный инсайдер и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, задержка возникла из-за доработки ПО и проблем на производстве дисплеев.

Apple готовит два новых iPad:

iPad Pro 11" и 13" – оба с OLED-дисплеями и процессором Apple M3;

iPad Air 11" и 12,9" – с процессором Apple M2.

В 2023 Apple не выпустила ни одного нового планшета – это самый длительный в истории период без новых моделей iPad. Поэтому майский релиз, как ожидается, будет довольно значительными. iPad Pro впервые получат OLED-панели вместо ранее применявшихся LCD, а семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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Также вместе с новыми планшетами анонсируют новые аксессуары: клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro и свежее перо Apple Pencil.

iPad Pro OLED показали на красивых рендерах:

С начала 2024 года Apple уже обновила MacBook Air – они получили топовый процессор M3. А в феврале состоялся релиз Vision Pro – революционной и очень дорогой гарнитуры смешанной реальности Apple.

На июнь у Apple уже запланирована презентация iOS 18. Ожидается, что это будет самое крупное обновление в истории iPhone. Если повезет, на WWDC 2024 покажут и какие-нибудь железные новинки, но об этом узнаем уже летом.

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