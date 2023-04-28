Так можно имитировать отклик физической клавиатуры или добавлять интерактивности кнопкам в интерфейсе.

Инженеры из университета Карнеги-Меллона в США создали OLED-дисплей будущего – он умеет как "надувать" заданные области для имитации отклика физической клавиатуры, так и добавлять интерактивности кнопкам в интерфейсе.

Секрет в миниатюрных насосах, заполняющих жидкостью нужные участки подложки. Получившиеся кнопки ощущаются достаточно твердыми, а максимально они могут выступать над основной поверхностью на 1,5 мм, сообщает портал MacRumors.

Технология Flat Panel Haptics совместима с любой OLED-матрицей и почти не сказывается на габаритах смартфонов. Все компоненты крайне тонкие, а вес не превышает 40 г.

Впрочем, перспективы появления таких дисплеев в реальных устройствах пока туманны – пока что это прототип. Заинтересуются ли им крупные производители, покажет время.

К слову, похожую технологию в 2012 году демонстрировала компания Tactus Technology. Позднее она выпустила довольно громоздкий чехол для iPad mini, оснащенный клавиатурой с тактильной отдачей. Чехол способен динамически создавать небольшие физические кнопки, заполненные жидкостью, на поверхности экрана.

Ранее LG показала первый в мире дисплей-тянучку: его можно растягивать, складывать и скручивать без искажений и повреждений. Компания рассчитывает запустить массовое производство ближе к 2024 году.

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