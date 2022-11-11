Его можно сгибать и скручивать без каких-либо последствий, рассказали в компании.

Компания LG Display представила, пожалуй, самый необычный дисплей на сегодня: его можно растягивать, складывать и скручивать без искажений и повреждений. Так, 12-дюймовый дисплей может растягиваться до 14 дюймов.

В основе технологии – эластичная подложка из кремния, напоминающая материал для контактных лин, с крошечными светодиодами размером 40 мкм и плотностью пикселей 100 ppi. За счет нее экран способен принимать любую форму, говориться в публикации на сайте LG.

К слову, ели говорить о плотности пикселей, то 100 ppi может показаться немного, особенно по сравнению с современными смартфонами. Но для дебютной версии тянущегося экрана – настоящий прорыв. При этом отмечается, что эластичность дисплея никак не влияет на его долговечность.

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Компания рассчитывает запустить массовое производство ближе к 2024 году. Такие дисплеи можно будет использовать не только в складных смартфонах, но и других сферах. Например, встраивать в одежду, мебель и кузовные панели автомобилей.

Напомним, ранее в этом году LG запустила продажи необычного "квадратного" монитора с соотношением сторон 16:18. Производитель называет модель "совершенно новым форматом на рынке мониторов".

А еще раньше компания показала необычные концепты использования изогнутых OLED-дисплеев на примере футуристического кресла и велотренажера нового поколения. Первая в будущем может стать альтернативой VR-гарнитурам.

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