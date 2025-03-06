На старте за Radeon 9070 XT с 16 ГБ видеопамяти просят $599.

В сети начали появляться обзоры Radeon RX 9070 XT, представленной в конце февраля. Ведущие западные издания и техноблогеры остались очень довольны новинкой, а некоторые даже называют ее лучшей видеокартой AMD за многие поколения.

Radeon RX 9070 XT оснащена 16 ГБ видеопамяти и обладает 256-битной шиной. Судя по независимым игровым тестам, карточка конкурирует с RTX 5070 Ti в обычном рендеринге, но в трассировке лучей уступает сильнее: здесь у AMD получился аналог RTX 4070 Ti. Хотя она компенсирует этот недостаток за счет заметно более привлекательной цены.

С точки зрения внутренней конкуренции, Radeon RX 9070 XT почти всегда впереди. В трассировке лучей карточка на 15-17% обходит Radeon RX 7900 XTX ($849), в обычном рендеринге она уступает предыдущему флагману примерно столько же, сколько и GeForce RTX 5070 Ti.

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Отдельно техноблогеры отметили новую технологию масштабирования FSR 4, которая существенно превосходит FSR 3.1 во всем. В плане качества изображения новый апскейлер AMD располагается между DLSS 3 и DLSS 4 Transformer.

Специалисты Tom’s Hardware считают Radeon RX 9070 XT лучшим на начало марта 2025 года ускорителем для 2К-гейминга. Опасения вызывают только ее перспективы доступности – в настоящий момент неизвестно, удастся ли AMD насытить рынок. Если удастся, то у GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 серьезные проблемы.

Radeon RX 9070 XT поступит в продажу 6 марта по РРЦ 599 долларов (~24 800 грн). Более дешевая Radeon RX 9070 за 549 долларов показывает производительность уровня GeForce RTX 5070.

Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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