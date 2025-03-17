Из-за продолжающихся проблем со сбоями в работе процессоров Intel, лишь одна модель "синих" попала в топ.

Авторы известного "железного" портала Tom’s Hardware обновили свой рейтинг лучших процессоров для игровых сборок, актуальных весной 2025 года. Они демонстрируют оптимальный баланс цены и производительности.

Все чипсеты были разделены на пять основных категорий: от самых дешевых до самых дорогих. Поскольку Intel никак не может исправить причину сбоя в работе процессоров 13-го и 14-го поколения, сегодня оптимальным выбором в разных ценовых категориях являются красные чипы.

Лучший процессор начального уровня – Ryzen 8600G. Разумный выбор для игровых сборок с минимальным бюджетом и без использования дискретной карты. С его помощью можно комфортно играть во множество нетребовательных онайн-игр с разрешением 1080р.

– Ryzen 8600G. Разумный выбор для игровых сборок с минимальным бюджетом и без использования дискретной карты. С его помощью можно комфортно играть во множество нетребовательных онайн-игр с разрешением 1080р. Лучший бюджетный процессор – Intel Core i5-12400. При цене чуть дороже $100 он обеспечивает достойную игровую производительность в современных новинках, почти не греется и имеет поддержку интерфейса PCIe 5.0. В качестве альтернативы можно рассмотреть покупку Ryzen 5600.

– Intel Core i5-12400. При цене чуть дороже $100 он обеспечивает достойную игровую производительность в современных новинках, почти не греется и имеет поддержку интерфейса PCIe 5.0. В качестве альтернативы можно рассмотреть покупку Ryzen 5600. Лучший процессор среднего класса – Ryzen 5 9600X. К его плюсам относят привлекательное сочетание цены и быстродействия, сравнительно скромное энергопотребление и низкие рабочие температуры. Другой вариант – Intel Core i5-14600K, но платформа AM5 все же имеет куда больше вариантов для дальнейшего апгрейда.

– Ryzen 5 9600X. К его плюсам относят привлекательное сочетание цены и быстродействия, сравнительно скромное энергопотребление и низкие рабочие температуры. Другой вариант – Intel Core i5-14600K, но платформа AM5 все же имеет куда больше вариантов для дальнейшего апгрейда. Топовый игровой камень – Ryzen 9800X3D. Он сочетает в себе цену чипсета из предтопового сегмента и производительность полноценного флагмана. Также к его плюсам относят высокую энергоэффективность и разумные требования к охлаждению.

– Ryzen 9800X3D. Он сочетает в себе цену чипсета из предтопового сегмента и производительность полноценного флагмана. Также к его плюсам относят высокую энергоэффективность и разумные требования к охлаждению. Лучший процессор в целом – Ryzen 9 9950X3D. Эта новинка обладает ультимативной производительностью и подходит почти для любых задач. В самой AMD называют его "лучшим процессором для игр и создания контента".

Видео дня

Напомним, ранее в этом месяце AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей карточкой для 2К-гейминга на рынке. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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