По статистике Steam, большинство ПК-геймеров пользуются шести и четырех-ядерными процессорами.

Рынок бюджетных процессоров сейчас важен, как никогда, поскольку цены продолжают расти. У Intel и AMD есть широкий ассортимент недорогих моделей, которые способны удовлетворить потребности большинства геймеров.

Эксперты Tom's Hardware составили подборку бюджетных игровых процессоров, которые стоит рассмотреть к покупке в конце 2024 года.

Лучший бюджетный процессор до $160 – Intel Core i5-13400. По мнению авторов рейтинга, у этой 10-ядерной 16-поточной модели лучшее соотношение стоимости и производительности. Процессор хорошо себя показывает в играх и в паре с материнской платой B660/B760 образуют надежное игровое сочетание.

– Intel Core i5-13400. По мнению авторов рейтинга, у этой 10-ядерной 16-поточной модели лучшее соотношение стоимости и производительности. Процессор хорошо себя показывает в играх и в паре с материнской платой B660/B760 образуют надежное игровое сочетание. Лучший бюджетный процессор до $130 – Intel Core i5-12400F. Этот чипсет немного быстрее альтернативы в своем сегменте, Ryzen 5 5600, не говоря уже о том, что он предлагает поддержку более современных интерфейсов, таких как PCIe 5.0, DDR5 и DDR4.

– Intel Core i5-12400F. Этот чипсет немного быстрее альтернативы в своем сегменте, Ryzen 5 5600, не говоря уже о том, что он предлагает поддержку более современных интерфейсов, таких как PCIe 5.0, DDR5 и DDR4. Альтернатива от AMD – Ryzen 5 5600. Процессор является абсолютно непобедимым бюджетным чипом за свои деньги и позволяет эффективно проапгрейдить компьютер на сокете AM4, не меняя материнку.

Лучший бюджетный процессор до $100 – Intel Core i3-13100F. По мнению экспертов, беспроигрышный вариант для ультрабюджетной сборки. Этот четырехядерник все еще впечатляет в реальных тестах, работая так же хорошо, как некоторые шестиядерные чипы Zen 3.

Лучший бюджетный игровой процессор APU – Ryzen 5 5600G. Оптимальный вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную видеокарту и кому достаточно 1080р-гейминга.

Видео дня

Напомним, в конце октября AMD выпустила 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D со 104 МБ кэша, частотой до 5,2 ГГц и TDP 120 Вт. В компании называют его "самым мощным и лучшим игровым чипом в мире".

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а почти треть пользователей этого сервиса пользуются шестиядерными процессорами.

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