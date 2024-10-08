Все они предлагают отличную производительность сегодня и большой потенциал для модернизации в будущем.

Современные процессоры чрезвычайно мощные, однако вам не обязательно покупать флагманскую модель для игровой сборки. Зачастую раскрыть самую мощную видеокарту сможет даже недорогой чипсет уровня Core i5.

Специалисты Digital Trends составили пятерку бюджетных игровых процессоров, которые стоит рассмотреть к покупке в октябре 2024 года.

AMD Ryzen 5 7600X – самый оптимальный выбор. У него 6 ядер, каждое из которых может разгоняться до 5 ГГц. При этом энергопотребление чипа не превышает 105 Вт – словом, отличный вариант для компактных систем. Позже его можно будет заменить на что-то из Zen 5.

– самый оптимальный выбор. У него 6 ядер, каждое из которых может разгоняться до 5 ГГц. При этом энергопотребление чипа не превышает 105 Вт – словом, отличный вариант для компактных систем. Позже его можно будет заменить на что-то из Zen 5. Intel Core i5-13400F – лучшее соотношение цены-качества. У него тоже шесть производительных ядер и еще 4 энергоэффективных, поэтому он неплох как в играх, так и в рабочих задачах. При этом TDP составляет всего 65 Вт, что делает его намного энергоэффективнее, чем большинство аналогов.

– лучшее соотношение цены-качества. У него тоже шесть производительных ядер и еще 4 энергоэффективных, поэтому он неплох как в играх, так и в рабочих задачах. При этом TDP составляет всего 65 Вт, что делает его намного энергоэффективнее, чем большинство аналогов. Intel Core i5-12600KF – лучший процессор до $150. Его производительности вполне хватает для раскрытия потенциала современных топовых видеокарт. Однако нужно учитывать, что встроенного графического ускорителя здесь нет.

Intel Core i3-12100F – лучший процессор до $100. Он хоть и "устарел" на несколько поколений, но до сих пор выдает отличную производительность в играх благодаря четырем мощным ядрам Alder Lake, высокой тактовой частоте и поддержке Hyper-Threading.

AMD Ryzen 5600G – если нет денег на видеокарту. Несмотря на работу на устаревшей архитектуре Zen 3, этот "райзен" со встроенной графикой все еще являются одним из лучших, позволяя играть в казуальные и даже некоторые ААА-игры без видеокарты.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются 6-ядерные чипы от Intel.

А УНИАН публиковал календарь самых ожидаемых игровых релизов октября. В этом месяце каждый найдет себе что-то по вкусу – от масштабных RPG и атмосферных приключений до сурвайвл-хорроров и интерактивного кино.

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