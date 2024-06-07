Флагман нового поколения будет представлен в 4-м квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь.

GeForce RTX 5090, топовая видеокарта нового поколения Nvidia, может стоить существенно дороже чем RTX 4090, флагман актуальной серии. Похоже, что тенденция цен, передаваемая из поколения в поколение никуда не исчезнет: вырастет производительность, вырастет и цена.

На канале авторитетного инсайдера Moore's Law is Dead вышло новое видео, в котором утверждается, что RTX 5090, вероятно, поступит на рынок по цене 2500 долларов, что на 700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080, которая продавалась за $1800.

Также он подтвердил информацию том, что RTX 5090 будет проще, чем ожидалось. Топовый флагман действительно получит лишь 28 гигабайт памяти GDDR7. Ранее сетевые аналитики сообщали о 32 ГБ VRAM.

Видео дня

При этом он уверен, что видеокарту с 32 ГБ памяти NVIDIA все же выпустит. Но это будет не игровая модель, а профессиональная. Видимо, на базе того же GPU, что и RTX 5090.

GeForce RTX 5090 будет представлена в четвертом квартале 2024 года, то есть в период с октября по декабрь. Продажи стартуют вскоре после анонса. Если слухи верны, сначала на рынке появится RTX 5080, а позже выйдет RTX 5090.

Напомним, ранее в этом году Nvidia обновила серию GeForce RTX 40хх сразу тремя новыми моделями с приставкой Super. Профильные порталы особенно высоко оценили RTX 4070 Super, назвав ее лучшей видеокартой для игр в среднебюджетном классе.

Свежий опрос Steam показал, что все больше пользователей отказываются от устаревших GeForce GTX и переходят на более современные решения с поддержкой трассировки лучей. В рейтинге видеокарт на май 2024 года лидирует GeForce RTX 3060.

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