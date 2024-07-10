Другие слухи сообщают, что новый флагман Nvidia может задержаться до 2025 года.

В сети появилась новая информация о видеокарте GeForce RTX 5090. СМИ сообщают, что флагман следующего поколения Nvidia будет чрезвычайно быстрым и получит тактовую частоту 2.9 ГГц "из коробки".

Для сравнения, у нынешней RTX 4090 базовая частота составляет около 2,23 ГГц, а это значит, что RTX 5090 может быть быстрее по этому параметру на 30%. При этом речь идет о базовой частоте, а в режиме Boost пользователи наверняка смогут увидеть на практике заветные 3 ГГц, считают в VideoCardz.

Другие слухи сообщают, что видеокарта RTX 5090 получит 28 ГБ памяти GDDR7 и 448-битную шину. При этом общая пропускная способность должна составить более 1,5 ТБ/с, что вдвое выше, чем у той же RTX 4090. Инсайдеры считают, что RTX 5090 шагнет далеко вперед по сравнению с прешественником.

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При этом тенденция цен, передаваемая из поколения в поколение никуда не исчезнет: вслед за производительностью, вырастет и ценник. RTX 5090 приписывают цену в 2500 долларов, что на $700 долларов больше рекомендованной цены RTX 4080.

Помимо RTX 5090 в продажу поступит предпотоповая RTX 5080, при этом она якобы должна появиться раньше флагмана. Премьера обеих карт ожидается до конца года, хотя не исключено, что ее перенесут на 2025-й.

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