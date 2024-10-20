Премьера семейства GeForce RTX 5000 запланирована на январь 2025 года, но в продажу видеокарты поступят несколько позже.

На Reddit и прочих площадках выложили видео, которое, как утверждается, впервые демонстрирует новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090.

Видеокарту можно увидеть на испытательном стенде, с помощью которого GPU проходят автоматическое тестирование. Для питания используется один разъем – это опровергает слухи о необходимости двух 16-контактных разъемов. По размерам новая карточка примерно как RTX 4090.

Как пишет издание Tom's Hardware, на карточке есть логотип, напоминающий символику Zotac. Видимо, перед нами кастомная RTX 5090, демонстрирующая компоновку с 3-мя вентиляторами и конструкцию с 3 слотами. Ожидается, что референсная RTX 5090 в исполнении самой Nvidia будет занимать только два слота в толщину.

Характеристики GeForce RTX 5090

21 760 CUDA-ядер (16384 у RTX 4090).

32 ГБ GDDR7 (24 ГБ GDDR6X у RTX 4090).

шина 512 бит (384 бит у RTX 4090).

пропускная способность 1568 ГБ/с (1008 ГБ/сек у RTX 4090).

энергопотребление 600 Вт (450 Вт у RTX 4090).

Что касается цены, то заплатить за RTX 5090 придется порядочно. Решение для самых требовательных геймеров будет находиться в диапазоне 1999-2499 долларов. RTX 4090 изначально продавалась за 1599 долларов, а теперь – за $1800.

Премьера семейства GeForce RTX 50 запланирована на январь 2025 года. Производство новых карточек, судя по всему, уже началось или начнется в самое ближайшее время.

Ранее была информация, что новое поколение видеокарт от Intel опередит и Nvidia, и AMD. Ускорители Intel Arc Battlemag якобы появятся уже до конца 2024 года и предложат большой прирост производительности.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой же популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

Вас также могут заинтересовать новости: