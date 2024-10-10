Презентация RTX 5070, 5080 и 5090 ожидается на CES 2025 в начале января.

Уже подтверждено, что компания Nvidia в январе будущего года представит новую серию видеокарт GeForce RTX 50. Заплатить за них придется порядочно, если верить данным инсайдера и автора YouTube-канала Moore's Law Is Dead.

GeForce RTX 5090 — 1999–2499 долларов (~82 000–103 000 грн).

GeForce RTX 5080 — 1199–1499 долларов. (~50 000–60 000 грн).

GeForce RTX 5070 — 599–699 долларов (~25 000–29 000 грн).

Конкретных цен инсайдер не называет, лишь примерный диапазон стоимости каждой модели GPU. Nvidia уже якобы начала уведомлять партнеров о ценах предстоящих видеокарт с новейшей архитектурой Blackwell.

Согласно источнику, GeForce RTX 5090 будет настоящей видеокартой-монстром. Решение для самых требовательных геймеров получит GPU с 21 760 ядрами CUDA и 32 ГБайт памяти GDDR7 с шиной 512 бит. Две другие карты будут сильно проще.

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Так, объем памяти у RTX 5080 и RTX 5070 останется на прежнем уровне – 16 ГБ и 12 ГБ соответственно. При этом тип памяти изменится с GDDR6X на GDDR7.

Ожидается, что у топовых карточек Nvidia не будет конкурентов. Сообщается, что AMD все же не сумела выдержать конкуренции с зелеными и в следующем поколении GPU покинет топовый сегмент, рассчитанный на самых искушенных геймеров. Таким образом флагман Radeon RX 8000-й серии будет сопоставим с RX 7900 XTX.

Ранее была информация, что новое поколение видеокарт Intel опередит и Nvidia, и AMD. Графические процессоры Intel Arc Battlemag появятся до конца 2024 года и предложат большой прирост производительности.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia свои ПК оснастили более 77% пользователей, тогда как доля AMD составляет всего 15%. Самой же популярной моделью является RTX 3060, но в спинку ей дышит RTX 4060.

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