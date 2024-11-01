Современная ПК-индустрия отчаянно нуждается в инновациях, чем и решил воспользоваться гигант в сфере чипов.

Похоже, что дуополии Intel и AMD на рынке ПК подходит конец. Этим сегментом заинтересовалась сама NVIDIA. Компания готовится к выпуску первой линейки собственных процессоров для потребительских ПК. Деталями поделился портал DigiTimes.

Процессор "зеленых" будет на основе 3-нм чипсета и использовать архитектуру ARM. В производстве компании помогает MediaTek, которая имеет опыт в разработке мобильных чипов.

Теоретически NVIDIA может представить высокопроизводительный процессор, который в паре с дискретной графикой производителя будет конкурировать с топовыми игровыми платформами AMD и Intel на архитектуре x86. Для этого компании предстоит обеспечить совместимость ARM-чипов с современными играми, и учитывая ее тесные связи со студиями-разработчиками игр, это вполне достижимо.

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Тем более, NVIDIA уже давно занимается производством ARM-процессоров для потребительских устройств. В начале 2010-х компания поставляла чипы для телефонов HTC, затем выпускала их для собственных приставок SHIELD, а сейчас она делает процессоры Tegra для консолей Nintendo Switch, которые продались тиражом более 140 млн единиц.

По данным СМИ, NVIDIA планирует выпустить первые чипы уже в сентябре 2025 года, а потребительские устройства на этих процессорах будут готовы к запуску в начале 2026-го.

Напомним, в начале 2025 года Nvidia представит новое поколение видеокарт GeForce RTX. Флагманская модель RTX 5090, если утечки подтвердятся, будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой видеокартой у геймеров. Что касается процессоров, то самыми популярными являются чипы от Intel с частотами от 2,3 до 2,7 ГГц.

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