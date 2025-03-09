Компания отрицает, что у их товаров есть такой дефект.

Нидерландский ритейлер стал источником ложной информации о якобы отзыве видеокарт MSI RTX 5090 из-за сообщений о перегорании кабелей питания.

Информация о "пожарной угрозе" появилась на сайте Kitguru, когда один из сотрудников магазина UW GAME SPECIALIST сообщил клиенту, что его заказ не могут выполнить из-за отзыва видеокарт Nvidia.

Однако MSI и Nvidia оперативно опровергли эти слухи, подчеркнув, что никаких отзывов не было и их продукция не представляет опасности для пользователей: "Этим заявлением мы хотим дать понять, что эти утверждения абсолютно ложны, что никакой программы отзыва не ведется, и что наша продукция не представляет такого риска".

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Ритейлер уже тоже отозвал своё заявление, но MSI заявила, что оставляет за собой право подать в суд на тех, кто распространяет недостоверную информацию.

По словам представителей Nvidia, ситуация является следствием недоразумения.

Впрочем проблема с плавящимися кабелями всё же не выдумка. Инженер Intel проанализировал схему питания RTX 5090 и пришёл к выводу, что кабели питания видеокарты недостаточно защищены и действительно с очень большой вероятностью могут сгореть.

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