Nvidia уменьшила количество шунтирующих резисторов в видеокартах RTX 50, из-за чего они больше подвержены перепадам напряжения.

Пользователи новых видеокарт RTX 5080 и 5090 начали сообщать о серьёзных проблемах с кабелями питания, они буквально плавятся внутри разъёма, что напоминает ситуацию с RTX 4090. Несмотря на обещания Nvidia исправить проблему с новым стандартом разъёмов, некоторые эксперты утверждают, что компания делает свои карты только опаснее.

Пользователь Reddit Affectionate-Memory4, который, как он сам заявляет, работает электроинженером в Intel, написал большой пост, где объяснил, почему плавящиеся видеокарты - это закономерность и последствия действий самой Nvidia.

Основная причина кроется в изменении системы контроля питания и чрезмерной нагрузке на разъёмы. Ранее видеокарты Nvidia использовали шунтирующие резисторы, которые помогали отслеживать ток и равномерно распределять нагрузку. В RTX 30-й у каждой пары 12V пинов был свой шунтирующий резистор, а в RTX 40-й и 50-й их число сократили до двух на один блок.

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Это значит, что если внутри кабеля ломается один или несколько проводов, видеокарта просто не заметит проблему, а оставшиеся контакты примут на себя всю нагрузку. В случае с 600-ваттной картой это прямая дорога к перегреву и повреждению разъёма.

Дополнительно ситуацию усугубляет сам стандарт 12VHPWR, который используется в новинках. В отличие от 8-пиновых разъёмов, где предусмотрен значительный запас прочности, новые разъёмы работают практически на пределе возможностей. Если один из шести силовых контактов теряет соединение или ослабевает, нагрузка перераспределяется, мгновенно перегружая остальные. Даже небольшие изменения в соединении или неидеальные условия эксплуатации могут привести к критическому нагреву и оплавлению пластика.

Ранее мы рассказывали, что Nvidia подтвердила даты выхода доступных видеокарт GeForce нового поколения.

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