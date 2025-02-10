Такие же проблемы были на запуске RTX 4090.

Первые покупатели новейшей видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition жалуются на расплавленные разъемы питания и кабели. Уже есть как минимум два случая, пишет The Verge.

Один из пользователей рассказал, что играл в Battlefield 5 и почувствовал запах гари. Оказалось, что оплавились порты питания на видеокарте и блоке питания ASUS. Он, к слову, тоже пострадал.

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Для питания видеокарты использовался не комплектный кабель питания, а кастомный от MODDIY. Возможно, провод просто не выдержал нагрузки. Хотя ранее этот же кабель использовался с GeForce RTX 4090 Founders Edition без каких-либо проблем, заверил пользователь.

Такие же проблемы были на запуске GeForce RTX 4090, но она изначально вышла с 16-контактным разъемом 12VHPWR, у которого не самая удачная конструкция. Nvidia на первых порах обвиняла геймеров за то, что они не умеют правильно вставлять кабель, но с тех пор его заменили на более надежный 12V-2x6. Именно он используется на новых карточках Nvidia.

Nvidia уверяла, что разъемы питания 12V-2x6 на видеокартах GeForce RTX 50-не будут плавиться, несмотря на возросший TDP. Так, RTX 5090 получила TDP 575 Вт – на 125 Вт выше, чем у 4090.

RTX 5090 поступила в продажу в конце января за 1999 долларов. Впрочем, сейчас по такой цене ее не найти, а у перекупщиков ценник на видеокарту достигает $9000. Более того, находятся энтузиасты, готовые приобретать флагманскую видеокарту и по таким ценам.

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