Линейка Nova Lake выйдет в 2026 году.

Intel готовится к выпуску нового поколения настольных процессоров Nova Lake в 2026 году, и, по слухам, у флагманского чипа линейки будет 52 ядра.

Согласно информации инсайдера Jaykihn, Nova Lake получит архитектуры Coyote Cove для производительных ядер (P-cores) и Arctic Wolf для энергоэффективных ядер (E-cores). Ожидаются три основные версии: 52 ядра (16P + 32E + 4LPE), 28 ядер (8P + 16E + 4LPE) и 16 ядер (4P + 8E + 4LPE). Самая мощная конфигурация, возможно, будет доступна как в настольном сегменте, так и в ноутбуках в виде HX-модели.

В сети появились упоминания о тестовых образцах Nova Lake, которые уже переданы разработчикам. Часть компонентов процессоров может производиться на внешних фабриках, таких как TSMC или Samsung, но основная часть останется на собственных мощностях Intel.

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Также ходят слухи о версии Nova Lake с 144 МБ кэш-памяти L3. Если эта информация подтвердится, это может стать одним из самых мощных решений для высокопроизводительных ПК.

Ранее мы рассказывали, что AMD подтвердила релиз новых видеокарт в марте этого года. Однако пока у компании всё просто прекрасно на рынке процессоров, сегмент графических ускорителей страдает.

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