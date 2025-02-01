В компании не уточнили, встанут ли процессоры на сокет LGA-1851, который используется для Arrow Lake.

В недавнем отчёте инвесторам Intel заявила, что их следующая серия процессоров, Nova Lake, выйдет в 2026 году.

Nova Lake станет наследником нынешнего поколения Arrow Lake, которое представляют процессоры Intel Core Ultra Series 2. Однако из отчёта не понятно, сохранят ли новые процессоры сокет LGA-1851, ведь Intel известна своей привычкой менять сокет чуть ли не каждое поколение. Если компания решит сменить разъём, то LGA-1851 станет одной из самых короткоживущих платформ в истории Intel, релиз сокета состоялся в октябре прошлого года.

Один из директоров Intel Мишель Джонстон Холтхаус также заявил, что производство Nova Lake будет частично отдано на аутсорс, скорее всего мировому производителю чипов компании TSMC.

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Какие-то технические характеристики Nova Lake пока неизвестны. По слухам, Intel попытается исправить главный недостаток Arrow Lake: задержку памяти, которая сильно ухудшала производительность чипов, даже по сравнению с прошлым поколением продуктов компании.

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