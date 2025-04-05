GeForce RTX 5060 Ti стоит столько же, сколько и 4060 Ti, 16 ГБ за $499 и 8 ГБ за $399 / фото Wccftech

Многие пользователи временно поставили на паузу желание купить недорогую видеокарту из линейки Nvidia RTX 4000. И, по всей видимости, не зря, так как в ближайшие недели на рынке появятся более мощные GPU по аналогичной цене.

По данным Wccftech, 15 апреля компания анонсирует сразу две видеокарты: GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 5060 Ti с 16 ГБ. Задерживаться они не станут и уже на следующий день поступят в продажу. 

Журналисты также пишут, что геймерам не придется переплачивать за новинки. Версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ будет стоить $399, то есть столько же, во сколько в свое время оценили RTX 4060 Ti 8 ГБ. 16-гигабитная модель RTX 5060 Ti, в свою очередь, получит РРЦ, равную $499.

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Характеристики RTX 5060 Ti

  • Процессор: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами.
  • Тактовая частота: 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста).
  • Память: 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели.
  • Разрядность шины: 128 бит.
  • Пропускная способность: 448 ГБ/с.
  • Энергопотребление: 180 Вт.

По сравнению с RTX 4060 Ti, у RTX 5060 Ti больше CUDA-ядер. Кроме того, используется более скоростная видеопамять GDDR7 за те же деньги. TDP у новинки тоже будет чуть выше. 

Базовая RTX 5060 с 8 ГБ ожидается в середине мае. Nvidia также планирует выпустить RTX 5050, которая будет единственной видеокартой 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны.

Тем временем AMD тоже готовит более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти в первой половине года.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Также в топ-5 вошли RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

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