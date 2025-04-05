Характеристики ускорителя уже известны, осталось только дождаться официального анонса.

Многие пользователи временно поставили на паузу желание купить недорогую видеокарту из линейки Nvidia RTX 4000. И, по всей видимости, не зря, так как в ближайшие недели на рынке появятся более мощные GPU по аналогичной цене.

По данным Wccftech, 15 апреля компания анонсирует сразу две видеокарты: GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 5060 Ti с 16 ГБ. Задерживаться они не станут и уже на следующий день поступят в продажу.

Журналисты также пишут, что геймерам не придется переплачивать за новинки. Версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ будет стоить $399, то есть столько же, во сколько в свое время оценили RTX 4060 Ti 8 ГБ. 16-гигабитная модель RTX 5060 Ti, в свою очередь, получит РРЦ, равную $499.

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Характеристики RTX 5060 Ti

Процессор : GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами.

: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами. Тактовая частота : 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста).

: 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста). Память : 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели.

: 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели. Разрядность шины : 128 бит.

: 128 бит. Пропускная способность : 448 ГБ/с.

: 448 ГБ/с. Энергопотребление: 180 Вт.

По сравнению с RTX 4060 Ti, у RTX 5060 Ti больше CUDA-ядер. Кроме того, используется более скоростная видеопамять GDDR7 за те же деньги. TDP у новинки тоже будет чуть выше.

Базовая RTX 5060 с 8 ГБ ожидается в середине мае. Nvidia также планирует выпустить RTX 5050, которая будет единственной видеокартой 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны.

Тем временем AMD тоже готовит более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти в первой половине года.

Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Также в топ-5 вошли RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

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