Многие пользователи временно поставили на паузу желание купить недорогую видеокарту из линейки Nvidia RTX 4000. И, по всей видимости, не зря, так как в ближайшие недели на рынке появятся более мощные GPU по аналогичной цене.
По данным Wccftech, 15 апреля компания анонсирует сразу две видеокарты: GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 5060 Ti с 16 ГБ. Задерживаться они не станут и уже на следующий день поступят в продажу.
Журналисты также пишут, что геймерам не придется переплачивать за новинки. Версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ будет стоить $399, то есть столько же, во сколько в свое время оценили RTX 4060 Ti 8 ГБ. 16-гигабитная модель RTX 5060 Ti, в свою очередь, получит РРЦ, равную $499.
Характеристики RTX 5060 Ti
- Процессор: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами.
- Тактовая частота: 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста).
- Память: 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели.
- Разрядность шины: 128 бит.
- Пропускная способность: 448 ГБ/с.
- Энергопотребление: 180 Вт.
По сравнению с RTX 4060 Ti, у RTX 5060 Ti больше CUDA-ядер. Кроме того, используется более скоростная видеопамять GDDR7 за те же деньги. TDP у новинки тоже будет чуть выше.
Базовая RTX 5060 с 8 ГБ ожидается в середине мае. Nvidia также планирует выпустить RTX 5050, которая будет единственной видеокартой 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны.
Тем временем AMD тоже готовит более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти в первой половине года.
Свежий опрос Steam показал, что GeForce RTX 3060 является самой популярной видеокартой среди геймеров. Также в топ-5 вошли RTX 4060 и RTX 4060 Ti.