Представить новые ускорители должны в течение марта. AMD тоже готовит бюджетные решения для геймеров.

До конца марта, если верить неофициальным источникам, в продажу поступят несколько моделей видеокарт Nvidia Blackwell. Речь идет о GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а также RTX 5050. Спецификации новинок раскрыл инсайдер kopite7kimi.

Если информация подтвердится, то RTX 5050 будет единственной моделью в 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Такой ускоритель сгодится для установки в игровые ПК бюджетного уровня. Ожидаемая цена – 200-250 долларов.

Вместе с тем RTX 5060 Ti по числу CUDA-ядер всего на 256 превосходит RTX 4060 Ti. "Народная" RTX 5050 по этому показателю близка к RTX 3050: у карты была версия с таким же числом ядер.

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Характеристики GeForce RTX 5050

2560 CUDA-ядер.

8 гигабайт памяти GDDR6.

128-битная шина.

Энергопотребление 130 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5060

3840 CUDA-ядер.

8 гигабайт памяти GDDR7.

128-битная шина.

Энергопотребление 150 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5060 Ti

4608 CUDA-ядер.

8 и 16 гигабайт памяти GDDR7.

128-битная шина.

Энергопотребление 180 Вт.

Конкурировать GeForce RTX 5050 придется с Intel Arc B580, которую техноблогеры уже окрестили лучшей видеокартой на сегодняшний день в сегменте до 250 долларов. Она предлагает 12 гигабайт VRAM, хорошее охлаждение, красивый дизайн и выдающуюся производительность в операциях с ИИ.

Тем временем AMD тоже готовит более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти в первой половине года.

Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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