До конца марта, если верить неофициальным источникам, в продажу поступят несколько моделей видеокарт Nvidia Blackwell. Речь идет о GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, а также RTX 5050. Спецификации новинок раскрыл инсайдер kopite7kimi.
Если информация подтвердится, то RTX 5050 будет единственной моделью в 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Такой ускоритель сгодится для установки в игровые ПК бюджетного уровня. Ожидаемая цена – 200-250 долларов.
Вместе с тем RTX 5060 Ti по числу CUDA-ядер всего на 256 превосходит RTX 4060 Ti. "Народная" RTX 5050 по этому показателю близка к RTX 3050: у карты была версия с таким же числом ядер.
Характеристики GeForce RTX 5050
- 2560 CUDA-ядер.
- 8 гигабайт памяти GDDR6.
- 128-битная шина.
- Энергопотребление 130 Вт.
Характеристики GeForce RTX 5060
- 3840 CUDA-ядер.
- 8 гигабайт памяти GDDR7.
- 128-битная шина.
- Энергопотребление 150 Вт.
Характеристики GeForce RTX 5060 Ti
- 4608 CUDA-ядер.
- 8 и 16 гигабайт памяти GDDR7.
- 128-битная шина.
- Энергопотребление 180 Вт.
Конкурировать GeForce RTX 5050 придется с Intel Arc B580, которую техноблогеры уже окрестили лучшей видеокартой на сегодняшний день в сегменте до 250 долларов. Она предлагает 12 гигабайт VRAM, хорошее охлаждение, красивый дизайн и выдающуюся производительность в операциях с ИИ.
Тем временем AMD тоже готовит более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти в первой половине года.
Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.