Презентация карты должна состояться в середине апреле.

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5060 Ti должна поступить в продажу в середине апреля, Большую часть параметров мы уже знаем, но сегодня в сети появились недостающие подробности.

Как сообщает издание VideoCardz, RTX 5060 Ti будет поставляться с двумя конфигурациями видеопамяти. Старшая получит 16 ГБ памяти, а младшую оснастят 8 ГБ VRAM. В основу моделей ляжет графический процессор GB206-300 с 4608 ядрами CUDA. Это лишь на 6% больше, чем у предшественницы.

Энергопотребление составит 180 Вт для обеих версий, что больше, чем у RTX 4060 Ti 8 ГБ (160 Вт) и RTX 4060 Ti 16 ГБ (165 Вт). Карточки будут выпускаться как в 8-контактном исполнении, так и с разъемом 12V-2x6.

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Характеристики RTX 5060 Ti

Процессор : GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами

: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами Тактовая частота : 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста)

: 2407 МГц (2572 МГц в режиме динамического буста) Память : 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели

: 8 или 16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление: 180 Вт.

По актуальной информации, RTX 5060 Ti поступят в продажу в середине апреля. Ожидаемая стоимость– 400–500 долларов за вариант с 8 ГБ и 16 ГБ. Правда, как показала практика, РРЦ в случае с RTX 5000 являются фикцией с самого начала.

Базовая RTX 5060 ожидается в мае. Nvidia также работает над GeForce RTX 5050, которая будет единственной моделью 50-й серии с памятью прошлого поколения GDDR6. Сроки ее релиза пока неизвестны.

Напомним, конкуренты из AMD тоже готовят более доступные карточки серии Radeon RX 9060, не уступающие RTX 50. Они должны выйти до лета.

Свежий опрос Steam показал, что RTX 4060, RTX 3060 и RTX 4060 Ti – самые популярные видеокарты у ПК-геймеров. При этом многие все еще используют такие устаревшие ускорители, как GeForce GTX 1650 и GTX 1060.

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