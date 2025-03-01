RX 9060 будет конкурировать с RTX 5060.

AMD планирует выпустить линейку видеокарт Radeon RX 9060 во втором квартале 2025 года, и они должны стать прямыми конкурентами NVIDIA GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti.

По данным китайского подразделения AMD, новые RX 9060 будут основаны на бюджетном графическом процессоре Navi 44 и получат 8 ГБ видеопамяти. Точные спецификации пока не раскрываются, но, судя по всему, AMD намерена выпустить видеокарты в ценовом диапазоне 400-500 долларов. Это именно тот сегмент, где обычно идут самые активные продажи среди геймеров, и конкуренция с NVIDIA здесь будет особенно острой.

RX 9070 уже задала высокую планку, предложив отличное соотношение цены и производительности. Флагман линейки, Radeon RX 9070 XT за 600 долларов, конкурирует с NVIDIA RTX 5070 Ti, что позволит AMD перетянуть внимание пользователей в средне-высоком сегменте.

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Интересно, что запуск RX 9060, скорее всего, произойдёт после релиза RTX 5060 и 5060 Ti, что может дать AMD возможность скорректировать цены и характеристики в зависимости от конкурентных предложений.

Ранее мы рассказывали, что AMD работает над процессором AERITH Plus, который, скорее всего, предназначен для Steam Deck 2.

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