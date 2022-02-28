Anonymous заявили об отключении сайтов трех банков.

Хакеры Anonymous продолжают воевать в сети. Теперь - не только против Российской Федерации, но и против Беларуси.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Anonymous уничтожает банковские сайты в Беларуси", - говорится в сообщении.

Заявили об отключении сайтов трех банков - "Приорбанк", "Беларусьбанку" и "Белинвест банк".

По состоянию на утро 28 февраля сайты этих банковских учреждений до сих пор недоступны.

Как сообщал УНИАН, главная международная сеть хакеров Anonymous объявила войну властям РФ.

Ранее хакеры Anonymous также сломали частоту, на которой оккупанты вели переговоры, и запустили гимн Украины.

Также хакеры уже обрушили работу пропагандистского сайта Russia Today и взломали сайт Минобороны России и слили базу данных, в которой содержатся телефоны, email-почты и имена сотрудников Министерства.

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