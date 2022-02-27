Хакеры Anonymous взломали частоту переговоров оккупантов/фото ua.depositphotos.com
Хакеры Anonymous продолжают воевать против Российской Федерации. В этот раз они взломали частоту, на которой оккупанты вели переговоры, и запустили гимна Украины.
Об этом хакеры сообщили в Twitter.
Так, соцсети появилась запись, как оккупанты обсуждали "засаду", но внезапно на этой частоте начинает играть гимн Украины.
"Они не могут координировать свои действия, если не могут общаться", – сказано в сообщении.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда хакеры устраивали помехи на частотах российских солдат, чтобы мешать им передавать сообщения. Часть разговоров они перехватывают.