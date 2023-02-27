Среди них – виджет для отдельной заметки в Google Keep и возможность регулировки масштаба страницы в Chrome для Android.

Google продолжает развивать фирменную мобильную ОС, расширяя ее функционал. Недавно разработчики опубликовали в своем блоге новый пост, раскрывающий готовящиеся нововведения и возможности для Android и Wear OS.

Среди таковых – виджет для отдельной заметки в Google Keep и возможность регулировки масштаба страницы в Chrome для Android. Ожидается, что они заработают этой весной, а некоторые – в ближайшие недели.

Google анонсировала новые фишки для Android

Для тех, кто активно использует сервис Google Keep, теперь можно разместить на рабочем столе виджет с одной заметкой, для редактирования которой не придется запускать само приложение – например, списком покупок. Прежде виджет предлагал только перечень всех сохраненных заметок.

Не обошли разработчики Google и носимые устройства. Google Keep для Wear OS теперь поддерживает два новых ярлыка для циферблатов с быстрым созданием заметок и списков при помощи голосового ввода.

Другой популярный сервис Google Meet обзаведется поддержкой функции шумоподавления во время видеозвонков на большем количестве устройств Android. А технология Fast Pair вскоре сможет подключать новые Bluetooth-наушники к Chromebook в одно касание – а если они уже соединены с Android-девайсом, ноутбук на Chrome OS автоматически подключится к ним.

Также в мобильной версии браузера Chrome для Android появится возможность увеличить размер контента (текста, изображений и видео) на 300% от исходного без вреда для дизайна интернет-страниц. Сейчас функция доступна в Chrome Beta, а в марте появится в стабильном релизе.

Напомним, актуальная на сегодня версия Android под номером 13 вышла прошлым летом. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшении дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь.

Вас также могут заинтересовать новости: