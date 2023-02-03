Речь идет о возможности использовать смартфон в качестве веб-камеры или микрофона без сторонних приложений.

В смартфонах под управлением Android появится функция для использования гаджета в роли USB-вебкамеры для компьютера. Прямо как Continuity Camera от Apple, только в виде универсального стандарта.

По словам Android-эксперта и редактора Esper Мишаала Рахмана, нововведение станет частью Android с релизом Android 14 позже в этом году.

Отметим, что использование телефона в качестве веб-камеры стало особенно популярным во время пандемии, но на Android для этого обычно приходилось устанавливать стороннее приложение – например, DroidCam. Теперь же Google добавляет поддержку такой опции в саму операционную систему.

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Подключить смартфон или планшет к компьютеру можно будет по USB. После этого девайс начнет функционировать как вебка благодаря встроенному сервису DeviceAsWebcam. Этот формат универсален и используется большинством современных веб-камер, подключаемых по USB.

Известны новые функции, которые получит Android 14

Ранее стало известно, что в Android-смартфонах с выходом Android 14 появится спутниковая связь лучше, чем в новых iPhone. Она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями практически в любой точке мира,

Еще один полезный функционал – функция перевода неразборчивого почерка врача. Пока она работает только на языке хинди (Индия), но станет доступна широко с выходом Android 14.

Напомним, актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

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