Кольцо будет совместимо с Android-гаджетами, а вот о совместимости с iOS ничего не сказали.

В Барселоне проходит техновыставка WMC 2024, на которой производители со всего мира демонстрируют свое новейшее оборудование и технологии. Samsung тоже приехала, чтобы показать свое смарт-кольцо Galaxy, которое полноценно дебютирует позднее в этом году.

Это новый тип носимых аксессуаров для отслеживания здоровья и активности, который уже совсем скоро может заменить умные часы. Устройство способно фиксировать пульс, уровень насыщения крови кислородом, активность, качество сна, а затем предоставлять советы на основе этих данных, пишет Edgadget.

Смарт-кольцо Galaxy Ring выйдет на рынок в нескольких размерах (от 5 до 13) и трех расцветках: платиновое серебро, черная керамика и золото. Емкость аккумулятора будет варьироваться в зависимости от размера – от 14,5 до 21,5 мАч. В Samsung говорят, что полного заряда должно хватать на несколько дней автономной работы.

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Galaxy Ring, как сообщается, станет частью экосистемы Samsung Health и будет совместимо с часами Galaxy Watch – таким образом можно повысить качество измерений. Сначала кольцо будет совместимо только с моделями Samsung Galaxy, а позже появится поддержка и других Android-устройств. А вот о совместимости с iOS ничего не сказали.

О ценах и точных характеристиках смарт-кольца от Samsung информации пока нет. Ее вероятно объявят на мероприятие Galaxy Unpacked в июле этого года. Там же представят новое поколение складных смартфонов Flip и Fold.

Конкуренты из Apple вынашивает идею смарт-кольца еще с 2015 года. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена анонсом Galaxy Ring и ускоряет процессы по разработку своего носимого девайса. Вопрос стоит лишь в сроках выхода. В Apple уверены, что смарт-кольца в ближайшее время наберут популярность как менее навязчивая и более автономная альтернатива смарт-часам.

Источники Bloomberg узнали, что Apple готовится к радикальным изменениям, в частности, на рынке носимых устройств. Вместе со смарт-кольцом компания готовит смарт-очки, которые будут похожи на классические Ray-Ban.

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