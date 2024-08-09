Ожидается рекордсмен по автономности, кроме этого, батарея будет поддерживать быструю зарядку от 100 Вт.

Грядущие смартфоны Xiaomi будут выделяться большими аккумуляторами и возможностью быстрой зарядки. Так, одно из этих устройств будет оснащено аккумулятором емкостью 7500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Как сообщают китайские инсайдеры, производитель сейчас тестирует шесть комбинаций емкости аккумуляторной батареи и мощности зарядки. Выглядят эти комбинации так:

5 000 мАч + 120 Вт (18 минут для полной зарядки);

5 500 мАч + 100 Вт (34 минуты);

6 000 мАч + 120 Вт (30 минут);

6 500 мАч + 100 Вт (49 минут);

7 000 мАч + 120 Вт (40 минут).

7 500 мА·ч + 100 Вт (63 минуты).

Некоторые из актуальных смартфонов Xiaomi уже оснащены батареями на 5000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 120 Вт. Дебютировавший в прошлом месяце Redmi K70 Ultra получил аккумулятор емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой на 100 Вт. А грядущая серия Xiaomi 15, по слухам, будет иметь кремниевые батареи емкостью около 6 000 мАч и 100-Вт зарядку.

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Обычно батареи емкостью 6500–7500 мА·ч используются для планшетов начального уровня, но вскоре, похоже, такие аккумуляторы появятся и в смартфонах.

Сегодня лидером по автономности на рынке смартфонов считается Asus ROG Phone 8 Pro. В тестах Tom's Guide держит заряд при непрерывном использовании почти 19 часов. А вот моделей Xiaomi в топе нет.

Если вы в поисках телефона, который будет актуален и через 5 лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Первые три места занимают смартфоны Nubia, OnePlus и Xiaomi.

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