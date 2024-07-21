Xiaomi Smart Band 9 получил несколько важных улучшений, а еще впервые доступен в металлическом корпусе.

Помимо Mix Flip и Redmi K70 Ultra на своей летней презентации Xiaomi представила обновленный Smart Band 9 – недорогие смарт-часы получили парочку заметных апгрейдов в виде улучшенного экрана, более точного мониторинга здоровья и рекордной автономности, пишет Gizchina.

Девайс получил более прочный корпус из металла в виде капсулы с 1.62-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и увеличенной в два раза пиковой яркостью (с 600 до 1200 нит). Все управление происходит через сенсорный дисплей.

Xiaomi уверяет, что точность отслеживания сна выросла на 7,9%, а мониторинга сердечного ритма – аж на 16%. Вдобавок ко всему, браслет стал дольше держать заряд – до 21 дня при обычном использовании. Для сравнения, Smart Band 8 может проработать на одной зарядке не более 16 дней. Заряжается устройство через проприетарный магнитный аксессуар.

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Из других особенностей Xiaomi Smart Band 9: 150 режимов тренировок, продвинутая система вибрации с 20 различными режимами для разных сценариев, защита от влаги по стандарту 5ATM, также в продаже появится версия с NFC.

Новинку оценили в 249 юаней (~1400 грн). Версия с NFC выйдет за 299 юаней (~1700 грн), а модификация с керамическим корпусом – за 349 юаней (~2000 грн). За пределами Китая новинка, вероятно, выйдет под названием Xiaomi Band 9.

Следующий крупный ивент пройдет у Google. В этом году ежегодный анонс смартфонов Pixel состоится не в октябре, а в августе. О Pixel 9 уже почти все известно: от ключевых характеристик до дизайна. Апдейт должен получиться многообещающим,

Ранее в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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