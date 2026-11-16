Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может завершиться лишь символическим фото, - FT

Лидеры РФ, Китая и США не смогут повторить результаты Ялтинского саммита, отмечает издание.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне может привести к потенциально трагическим последствиям. В частности, стороны могут признать "ключевые интересы" друг друга в своих регионах. Об этом пишет Financial Times.

В частности, отмечают журналисты, на этой встрече лидеры трех стран могут поддержать российское видение войны в Украине и планы Китая в отношении Тайваня. Также стороны могут оказать Трампу определенную помощь в отношении Ирана или обеспечить "экономическую победу" для США.

Впрочем, подчеркивают журналисты, формат и структура встречи предполагают небольшие шансы на заключение реальных соглашений между сторонами. И, по мнению журналистов, ключевым итогом этой встречи может стать символическое совместное фото трех лидеров.

Видео дня

Для Путина оно будет означать, что РФ не утратила статус одной из великих держав мира. Для Си Цзиньпина это станет символом того, что его ключевая цель – "великое возрождение китайского народа" – принесла результат. Трампу же это фото нужно для подтверждения своего статуса после унижения на промежуточных выборах в США.

Цель американского президента на этой встрече – обсудить ядерное разоружение стран. И хотя эта тема действительно важна, Китай пока не заинтересован в переговорах на эту тему, пишет Financial Times. Поскольку Пекин активно наращивает собственный ядерный арсенал, который меньше, чем у РФ и США.

Журналисты отмечают, что сравнивать эту встречу с саммитом в Ялте не стоит. И причина в том, что сейчас мир не похож на тот, каким он был в 1945 году. Тогда советские войска уже фактически побеждали Германию, а США находились в шести месяцах от сброса первой атомной бомбы.

Зато спустя более 4 лет в Украине Путин по-прежнему застрял на востоке, Си до сих пор не выяснил, как покорить Тайвань, а США не смогли победить Иран. И поэтому, пишут журналисты, сейчас просто невозможно, чтобы "большая тройка" настолько свободно диктовала условия остальному миру.

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: что известно

Ранее в Китае назвали точную дату встречи Трампа, Путина и Си. Она состоится 19 ноября. Белый дом отмечал, что эта встреча будет посвящена теме нераспространения ядерного оружия.

Между тем Financial Times раскрыла, чего ожидать от встречи Трампа, Путина и Си. Издание сообщает, что эта встреча должна состояться без заранее согласованной повестки дня, что является необычным шагом для лидера Китая, который всегда требует от гостей строгого регламента.

Также журналисты отмечают, что Пекин сначала отнесся к идее такой встречи с осторожностью, поскольку в КНР не хотят принимать активное участие в переговорах по Украине и Ирану, о которых могут заговорить Путин и Трамп.

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