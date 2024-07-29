Технология повысит яркость дисплея и улучшит энергоэффективность, а также заметно снизит риск выгорания.

Осенью этого года Xiaomi выпустит следующее поколение флагманской серии. Помимо этого, на рынке появится модель Xiaomi 15 Ultra, которая будет самым навороченным и дорогим смартфоном китайского производителя. Новая утечка раскрыла интересные подробности о нем.

Так, стало известно об использовании в Xiaomi 15 Ultra двухслойного дисплея OLED с разрешением 2K. Данная технология объединяет две OLED-матрицы в одну, что повышает яркость и улучшает энергоэффективность, а также сильно снижает риск выгорания.

Похожий дисплей сейчас установлен в новеньких iPad Pro 2024. Благодаря ему, яркость топовых планшетов от Apple составляет 1000 нит в обычном режиме и 1600 нит при HDR. Если утечка подтвердится, то Xiaomi 15 Ultra будет первым смартфоном на глобальном рынке с подобной технологией.

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Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, как и его собратья. Помимо этого, сообщается о внушительных 24 ГБ оперативной памяти и батарее на 6000 мАч. В результате смартфон не назовешь тонким или легким. Актуальный Xiaomi 14 Ultra весит 229,5 г при толщине корпуса 9,2 мм. Аппарат следующего поколения будет еще крупнее.

Если простой Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro должны быть представлены в октябре 2024 года, то модель Ultra появится в начале 2025 года. Известно, что Xiaomi планирует выпустить как обычную модель, так и 15 Ultra по всему миру, в то время как 14 Pro останется эксклюзивом в Китае.

Ключевые особенности Xiaomi 15 уже тоже известны. Они первыми на рынке получат не только процессор Snapdragon 8 Gen 4, но и корпус с защитой IP69. Такой уровень защиты обычно встречается в так называемых "неубиваемых" смартфонах, поэтому новенькие Xiaomi станут действительно уникальными аппаратами.

Как УНИАН уже сообщал, Xiaomi, вслед за другими компаниями, перестанет класть зарядку в комплект. Первым с "тонкой" коробкой стал Redmi 13. Как оказалось, из его комплектации пропал блок питания – до сих пор зарядку стабильно клали в коробку даже к самым бюджетных устройствам.

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