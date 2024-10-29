У них рекордно узкие рамки и самый актуальный чип Snapdragon 8 Elite. Также инженеры Xiaomi существенно улучшили автономность смартфонов.

Вместе с HyperOS 2.0 производитель представил и новые флагманы – Xiaomi 15 и 15 Pro. Дизайн по сравнению с предшественниками изменился не сильно, зато начинка самая актуальная, а рамки рекордно узкие, пишет FoneArena.

Обе модели первыми получили Snapdragon 8 Elite – самый мощный мобильный процессор современности. Он мощнее прошлогоднего Gen 3 на 40% и на 27% энергоэффективнее, а в бенчмарке AnTuTu опережает Apple A18 Pro почти в два раза.

В целом обе модели похожи по дизайну и начинке, но отличаются в некоторых моментах. У стандартного Xiaomi 15 LTPO AMOLED-дисплей 6.36 дюйма с разрешением 1,5K и яркостью до 3200 нит, рекордно узкая рамка 1,38 мм (что даже меньше, чем у Apple iPhone 16 Pro) аккумулятор на 5400 мАч с зарядкой 90 Вт. Камеры все 50-мегапиксельные: основная с сенсором Light Fusion 900, ширик с датчиком Samsung JN1 и телеобъектив с сенсором Samsung JN5.

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Xiaomi 15 Pro получил увеличенный до 6.73 дюйма экран 2K, аккумулятор 6100 мАч и зарядку 120 Вт. Камеры тоже лучше: 50+50+50 Мп, но основная камера поддерживает пятикратный оптический и 10-кратный цифровой зум, а телевик-перископ – Sony IMX858.

Также обе версии Xiaomi 15 оснащены прочным корпусом из авиационного алюминия, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Быстрая и плавная HyperOS 2.0 с ИИ-функциями прилагается.

Стоимость Xiaomi 15 начинается от 4499 юаней (~26 000 грн), а Xiaomi 15 Pro – от 5299 юаней (~30 000 грн). Версий 8/256 ГБ больше нет, а начальная конфигурация поставляется с 12 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ.

Смартфоны уже доступны для предварительного заказа в Китае. В прошлом году Xiaomi 14 добрались до глобального рынка лишь спустя четыре месяца после выхода в Китае.

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