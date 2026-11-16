Известный техноблогер назвал лучшие и худшие процессоры для покупки в 2026 году

Список разделили на 9 основных категорий: от идеальных до тех, которые не стоит рассматривать даже при ограниченном бюджете.

Автор YouTube-канала ScatterVolt составил рейтинг актуальных процессоров, доступных для покупки в ноябре 2026 года. В список вошли десятки моделей AMD и Intel, которые эксперт распределил на девять категорий: от идеальных до тех, которые не стоит рассматривать даже при ограниченном бюджете.

Лидерами рейтинга стали сразу два процессора AMD – Ryzen 5 7500F и Ryzen 7 7800X3D. Оба получили высшую оценку "SS" благодаря удачному сочетанию цены и быстродействия. Первый считается отличным выбором для доступной игровой сборки, а второй подойдет для высокопроизводительных систем.

Лучшие процессоры: категории S и А

В следующую категорию "S" попали модели, которые также считаются одними из самых удачных предложений на рынке, хотя и не дотягивают до лидерства.

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Среди них – Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9850X3D, Ryzen 5 9500F, Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 7700X3D. От Intel в этой группе оказался Core Ultra 5 250K Plus.

Чуть ниже располагается категория "А". Это достойные решения, которые станут хорошей основой для игровых систем. В эту группу вошли Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 5 7500X3D, Core Ultra 7 270K Plus и Ryzen 7 5800X3D, который AMD недавно вернула на рынок.

Неплохие варианты, но только со скидкой

Категория "B" объединяет модели, которые вполне справляются со своими задачами, но не всегда оправдывают свою стоимость. ScatterVolt советует обращать на них внимание прежде всего во время крупных распродаж.

В этот список попали Ryzen 5 7600X3D, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500F, Ryzen 5 9600, Core Ultra 5 225F, Core i5-14600K, Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 5 5600X3D, Ryzen 5 5500X3D, Ryzen 5 7600X, Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9700F.

Далее следует категория "C" с процессорами, которые обозреватель считает крепкими середнячками. Они не обязательно плохи сами по себе, но на фоне альтернатив выглядят менее привлекательно. Среди них – Core Ultra 5 245K, Ryzen 9 9900X3D, Core i5-14400F и Ryzen 9 7950X3D.

Какие процессоры лучше не покупать

Категории "D" и "E" отведены процессорам, которые не могут похвастаться хорошим соотношением цены и производительности. Речь идет о Ryzen 7 5700X, Intel Core i9-14900KS/F, Ryzen 5 5500, Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 5 5600X, Core Ultra 7 265K, Ryzen 9 9950X, Ryzen 5 8400F, Ryzen 9 7950X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600XT, Ryzen 7 8700F, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 5800XT и Ryzen 9 7900X.

В самом низу оказались две группы – "F" и Garbo, последняя буквально означает "мусор". В категорию F блогер отправил Core Ultra 9 285K, Ryzen 9 5900X, Ryzen 9 5900XT и Ryzen 9 5950X.

Худшими процессорами всего рейтинга признаны Intel Processor 300 и Ryzen 7 5700. Первый получил негативную оценку из-за всего двух вычислительных ядер. Второй, несмотря на название, представляет собой урезанную версию Ryzen 7 5700G без встроенной графики и по уровню производительности ближе к Ryzen 5 5500.

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