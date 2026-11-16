В Киеве ограничат уличное освещение: где станет темнее и как будут работать фонари

Это решение объясняется рациональным использованием электроэнергии и соображениями безопасности.

С 16 ноября в Киеве скорректирована работа уличного освещения с учетом времени суток и требований безопасности. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП "Киевгорсвет".

Изменениями предусмотрено, что вечером до комендантского часа, то есть до 1 часа ночи, и утром после его окончания, то есть после 5 часов, светильники с функцией затемнения будут работать на 50% мощности.

В парках и скверах в это время будут включать половину светильников, а во время комендантского часа их будут выключать.

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Также отмечается, что во время комендантского часа светильники с функцией диммирования будут работать на 20% мощности, а без нее – будут включаться половина имеющихся.

При этом в КГГА подчеркивают, что архитектурно-декоративное освещение будет выключено, за исключением отдельных объектов.

Исключение составят:

подсветка перил на Аллее художников;

функциональное освещение Берестейского путепровода;

функциональное освещение памятника Михаилу Грушевскому на улице Владимирской.

Эти объекты будут освещаться до начала комендантского часа. Также предусмотрена возможность включать архитектурно-декоративное освещение во время религиозных праздников в местах богослужений.

В сообщении говорится, что на 8 указанных улицах и проспектах будет действовать особый режим. Там светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 100% мощности, а в период с 00:00 до 06:00 их мощность будет снижаться до 50%.

Речь идет о следующих улицах и проспектах:

бульв. Вацлава Гавела в Соломенском районе;

ул. Выборгская – от ул. Академика Янгеля до ул. Вадима Гетьмана в Соломенском районе;

ул. Николая Закревского в Деснянском районе;

ул. Космонавта Поповича в Деснянском районе;

просп. Лесной в Деснянском районе;

ул. Радужная в Днепровском районе;

ул. Ревуцкого в Дарницком районе;

ул. Академика Янгеля в Соломенском районе.

При этом отмечается, что режим освещения корректируется для рационального использования электроэнергии с учетом потребностей города и условий безопасности.

Вероятность возвращения к светомаскировке

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в условиях войны светомаскировка в населенных пунктах может быть важной – многое зависит от того, как оснащены российские средства поражения.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов писал, что Украине, возможно, придется вводить режим светомаскировки, если Россия начнет массово применять модуль автономной оптической навигации "Сусанин" на реактивных ударных беспилотниках "Герань-5" и других средствах воздушного нападения.

По его словам, особенно это касается освещения дорог и определенных участков трасс.

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